Cina: 77 nuovi casi virus

(ANSA-AFP) - PECHINO, 21 GEN - Ci sono nuovi 77 casi in Cina di persone contagiate dal nuovo virus che ha già causato quattro morti, portando a 291 il totale. Lo riferiscono le autorità sanitarie cinesi. L'espansione del contagio si riflette sulle Borse che temono un'espansione del contagio del corona virus proveniente dalla Cina. In particolare quelle asiatiche hanno chiuso in calo. In rosso i listini della Cina con Shanghai (-1,4%), Shenzhen (-1,3%) e in forte calo Hong Kong (-2,7%). Male anche Seul (-1%) e Mumbai (-0,3%). Indice negativo anche Tokyo (-0,91%). Un trend che si riflette anche sull'apertura delle Borse europee dove con indici in rosso a Londra (-0,8%), Parigi (-0,73%), Francoforte e Madrid (-0,68%) e Milano (-1%).