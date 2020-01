Tumori: in Italia di vive di più che Ue

(ANSA) - BARI, 17 GEN - In Italia i tassi di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di malattie oncologiche sono più elevati rispetto alle media europea. Emerge dal rapporto 'State of Health in the EU: Italy. Country Health Profile 2019' presentato a Bari. Per il tumore alla prostata in Italia la sopravvivenza è del 90% contro una media dell'87% nel resto d'Europa. Per il cancro ai polmoni è del 16% in Italia e 15% in Europa, per quello al seno 86% in Italia contro l'83% europeo, per il tumore al colon 64% in Italia e 60%in Europa. "Il sistema sanitario nazionale - si legge nel rapporto - fornisce di norma cure efficaci e tempestive per i pazienti oncologici". Più in generale, il Ssn italiano viene promosso per la sua efficacia: "L'Italia - è scritto - registra il secondo tasso più basso di mortalità prevenibile nell'UE, dopo Cipro".