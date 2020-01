Green deal:Amendola,per noi leva da 2mld

(ANSA) - PARIGI, 16 GEN - Il Green New Deal è una "rivoluzione" ed una "buona notizia" per l'Italia e per l'Ue: questo il messaggio lanciato dal ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola rispondendo ai cronisti all'ambasciata d'Italia a Parigi prima di un incontro con l'omologa francese Amélie De Montchalin. Amendola ha sottolineato che grazie al "meccanismo che fa leva su investimenti pubblici e privati noi contiamo di arrivare fino a oltre 2 miliardi" in fondi destinati all'Italia. "Dispiace che ieri ci siano state un po' di disinformazioni su quanto l'Italia può mobilitare".