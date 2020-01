Foggia: Conte, Stato non abbassa guardia

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Lo Stato e i cittadini di Foggia non abbassano la testa. Gli inquirenti sono già al lavoro e non daremo tregua a chi pensa, con la violenza, di esiliare legalità, libertà e giustizia. Vinceremo insieme questa battaglia". Così il premier Giuseppe Conte su twitter dopo l'esplosione di una bomba in un centro anziani di Foggia.