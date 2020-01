Bomba Foggia: Lamorgese invia rinforzi

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha previsto l'invio di un contingente straordinario di forze di polizia nella provincia di Foggia. Inoltre, informa il Viminale, già il prossimo 15 febbraio, sarà attiva la sezione operativa della Direzione investigativa antimafia, come annunciato in occasione dello scorso Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 23 dicembre. Atti, spiega Lamorgese, che "confermano la volontà dello Stato di contrastare con la massima determinazione ogni forma di criminalità".