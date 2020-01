Ok a emendamento che abolisce pdl Costa

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l'emendamento soppressivo alla proposta di legge Costa sulla prescrizione presentato dal Movimento 5 Stelle.

L'emendamento è passato con 23 voti a 22, decisivo il voto della presidente M5S Francesca Businarolo. Pd e Movimento Cinque stelle hanno votato a favore così come Leu, contro si sono espressi l'intero centrodestra e Italia Viva, che ha votato in dissenso dalla maggioranza come annunciato.