L'anno record della Disney, 11.1 miliardi di dollari

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Box office americano storico per Disney che ha raggiunto nel 2019 la quota del 33% di tutti gli incassi al botteghino nazionali dell'anno. Secondo Comscore, è la prima volta da almeno il 1999 che un singolo studio ha incassato così tanto negli Stati Uniti e in Canada. E nel mondo è record assoluto: 1.1 miliardi di dollari. "Captain Marvel" dei Marvel Studios (1,13 miliardi di dollari) e "Avengers: Endgame" (2,8 miliardi); "Aladdin" della Disney live-action (1,05 miliardi) e "Il Re Leone" (1,66 miliardi); "Toy Story 4" di Pixar (1,07 miliardi); e "Frozen II" di Walt Disney Animation (1,26 miliardi) - e con 815,7 milioni di dollari in tutto il mondo e oltre, "Star Wars: The Rise of Skywalker" di Lucasfilm dovrebbe presto unirsi alla classifica.

"Siamo molto orgogliosi del nostro team Studios e della straordinaria lista di film che hanno consegnato ai fan di tutto il mondo nel 2019", ha dichiarato Alan Hornman, copresidente e direttore creativo della Disney su Variety e il copresidente Alan Bergman. "Questo è stato un anno come nessun altro!".

(ANSA).