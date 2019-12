Comune non ha soldi per alberi, ci pensa

(ANSA) - LAVAGNA (GENOVA), 24 DIC - Il comune in dissesto finanziario non ha potuto comprare alberi di Natale e relativi addobbi e così non solo un vivaista ne ha regalati e collocati 17 mentre i cittadini, grazie al tamtam sui social hanno provveduto a addobbarli. Succede a Lavagna, cittadina del Tigullio. Nelle casse del comune non ci sono i soldi per pagare i dipendenti figuriamoci per l'acquisto degli alberi di Natale.

Dopo che gi abeti sono stati regalati dal generoso vivaista i cittadini hanno deciso per il 'libero addobbo' e tutti hanno portato, e installato, palline, luci e decorazioni varie". "Non ho parole per definire l'attaccamento alla propria città da parte dei cittadini - ha detto il sindaco Mangiante - li ringrazio tutti quanti".