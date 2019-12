Schiacciato da blindati,video agita Cile

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - E' virale in Cile il video shock in cui un manifestante anti-governativo viene schiacciato in Plaza Italia a Santiago. L'episodio si è verificato venerdì, ma è stato reso noto solo oggi. Nelle immagini si vede un giovane incappucciato nella piazza mentre altri dimostranti lanciano oggetti di ogni genere contro due camionette dei Carabineros.

Nella ressa, il giovane finisce schiacciato tra i due mezzi.

Il giovane dimostrante, 20 anni, ha riportato la frattura del bacino ma, secondo i media, non è in pericolo di vita.