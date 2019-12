Musica: hit parade, Tiziano Ferro risale in vetta

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Accetto Miracoli, il nuovo album di Tiziano Ferro, già disco d'oro a una sola settimana dall'uscita riconquista la vetta della classifica degli album più venduti della settimana dal 13 al 19 dicembre, secondo le stime di Fimi/Jfk Italia. Il disco, uscito il 22 novembre su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia), era entrato direttamente al primo posto della top ten. Ora, a distanza di te settimane, detronizza Vasco Rossi con il suo Vasco Nonstop live, il doppio cd, dvd e bluray con tutta la scaletta dei concerti di San Sirodello scorso giugno, che scivola fino alla sesta posizione. Terzo posto per il rapper e produttore Tha Supreme, con 23 6451. Stabile sul quarto gradino Cremonini 2C2C The Best Of, prima grande raccolta della produzione ormai ventennale di Cesare Cremonini, e fermo sul quinto Marracash con Persona. New entry in settima posizione Fine Line, secondo album in studio dell'artista britannico Harry Styles, contenente 12 nuove tracce tra cui i singoli di successo. Primo tra i singoli più scaricati il brano appena uscito di Ultimo , Tutto questo sei tu, primo singolo del cantautore romano dopo l'uscita del suo ultimo album Colpa delle favole, in cui il giovane artista s'interroga su felicità, amore, illusioni e sul fragile equilibrio della vita.

Primo tra i vinili The dark side of the moon dei Pink Floyd.

