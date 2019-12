Fosson si dimette da consigliere

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - L'ex presidente della Regione Valle d'Aosta Antonio Fosson dimissionario a seguito del coinvolgimento in una inchiesta della Dda per scambio elettorale politico mafioso, si è dimesso anche da consigliere regionale.

La lettera è stata depositata questa mattina negli uffici del Consiglio Valle. Fosson è indagato in una indagine sul condizionamento delle elezioni regionali 2018 da parte della 'ndrangheta.