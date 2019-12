Cina, sospesi dazi su alcune merci Usa

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - La Cina ha sospeso le tariffe aggiuntive su alcune merci statunitensi che avrebbero dovuto essere implementate il 15 dicembre, come previsto dall'accordo commerciale tra i due Paesi annunciato venerdì scorso. Lo ha confermato la commissione tariffaria del Consiglio di Stato cinese. Le contromisure cinesi ai dazi Usa che avrebbero dovuto entrare in vigore oggi, 15 dicembre, riguardavano varie merci, dal mais al grano, dai veicoli ai ricambi per auto fabbricati negli Stati Uniti. Altri tariffe cinesi che erano già state implementate sulle merci statunitensi sarebbero rimaste in vigore, ha affermato la commissione in una dichiarazione pubblicata sui siti Web dei dipartimenti governativi, compreso il ministero delle Finanze cinese.