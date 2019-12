Morales è a Buenos Aires, chiederà asilo

(ANSA) - BUENOS AIRES, 12 DIC - L'ex presidente boliviano Evo Morales è giunto a Buenos Aires da Cuba, con l'intenzione di chiedere al governo del presidente Alberto Fernández lo status di rifugiato. Lo riferisce la tv TN. "Suppongo che Morales sia venuto per restare", ha detto all'emittente il ministro degli Esteri argentino Felipe Solá. Morales, che dopo essere stato costretto a dimettersi con il contributo anche della polizia e delle forze armate si è trasferito il 12 novembre scorso in Messico, ritrova in Argentina i due figli, Evaliz Morales Alvarado e Alvaro Morales Peredo.