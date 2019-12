(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Ogni elezione è un'elezione climatica.

Vota per i tuoi figli. Vota per il pianeta. Vota per le generazioni future. Vota per l'umanità". E' l'invito postato su Twitter dall'attivista Greta Thunberg nel giorno delle elezioni nel Regno Unito.