Mes, M5S: 12 assenti giustificati Camera

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Oggi 12 colleghi non hanno potuto partecipare alla votazione sulla risoluzione Mes ed hanno comunicato in anticipo al gruppo la loro impossibilità ad essere presenti alla votazione odierna. Fra i motivi delle loro assenze giustificate ci sono, ad esempio, la malattia e la maternità".

E' quanto affermano in una nota congiunta i tre delegati D'Aula del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Cosimo Adelizzi, Daniele Del Grosso e Davide Zanichelli. Al momento del voto finale, tra i pentastellati, si erano registrati 14 non votanti.

Intanto sarebbero tre, forse cinque, i senatori del M5s pronti a lasciare il MoVimento oggi, in occasione della presentazione della risoluzione di maggioranza sul Mes. Per passare, probabilmente, alla Lega. Le voci su questa possibilità sono circolate con insistenza in Transatlantico a palazzo Madama prima e durante il dibattito.