In Vaticano è sfida diabolica tra Law e Malkovich

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Chi è senza peccato scagli la prima pietra": è un duello quello tra Pio XIII (Jude Law) svegliatosi dal coma e Giovanni Paolo III (John Malkovich). Il trailer ufficiale di The New Pope, la serie creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino è provocatorio e aumenta l'attesa per il debutto della nuova serie ambientata in Vaticano in onda su Sky e Now Tv il 10 gennaio 2020. Il trailer rivela al pubblico che Lenny Belardo si è risvegliato dal coma, mentre il Vaticano, in profonda crisi e in overdose di scandali, ha scelto l'aristocratico inglese sir John Brannox come nuovo papa sofisticato e megalomane che al termine del servizio fotografico per il debutto come Giovanni Paolo III esclama: "niente nudo?".

Belardo-Jude Law di nuovo sveglio e aitante (si mantiene in forma con il modaiolo girotonic) non è solo il più amato dalle folle di piazza San Pietro, ma il più idolatrato con fan che indossano felpe con il suo volto e pregano incessantemente e ossessivamente per lui. Chi è il Papa adesso? Entrambi hanno e vogliono il potere. Con il diavolo non si tratta. Si ma chi è dei due? The New Pope è una serie originale Sky-Hbo-Canal+, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte del gruppo Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio. Il distributore internazionale è Fremantle. Scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano. Tutti i nove episodi sono diretti da Paolo Sorrentino.

Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson. (ANSA).