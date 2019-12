P.a: Gualtieri, in manovra 100mln in più

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Risorse in più per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici. Nel corso di un incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato per la P.a l'arrivo di 100 milioni in più già nella manovra per il 2020. Uno stanziamento che ammonterà a 200 milioni nel 2021. L'importo per i rinnovi a regime quindi sale a 3 miliardi e 375 milioni.

La ministra della P.a., Fabiana Dadone, ha invece annunciato la proroga di un anno dei termini per poter stabilizzare i precari, dal 2020 al 2021.