Renzi, non vorrei voto ma se costretti..

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Non vorrei andare al voto ma se ci costringono lo faremo". Così Matteo Renzi, intervenuto nell'approfondimento di Tgcom24 'Fatti e Misfatti'. "Ieri ho detto che c'è il 50% di possibilità di andare avanti e il 50% di andare a votare. Io non vorrei andare a votare, ma se ci costringono lo faremo. È un peccato ma dobbiamo prenderne atto.

Questa partita - afferma - è in mano al governo, a Conte e alle forze di maggioranza. Non ho nessun tipo di paura, ci mancherebbe".