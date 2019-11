Perù, rilasciata Keiko Fujimori

(ANSA) - LIMA, 30 NOV - La leader d'opposizione e due volte candidata alla presidenza peruviana Keiko Fujimori ha lasciato la prigione in cui si trovava durante le indagini su di lei per presunta corruzione. Il Tribunale costituzionale del Perù ha approvato infatti il suo rilascio.

La figlia dell'ex presidente incarcerato Alberto Fujimori è uscita ieri sera dal penitenziario femminile nel distretto di Chorrillos a Lima, tra la gioia dei suoi sostenitori e ricevendo un mazzo di rose da suo marito Mark Villanella, che aveva fatto uno sciopero della fame chiedendone il rilascio.

Keiko Fujimori ha definito la sua detenzione preventiva di 13 mesi il "periodo più doloroso della mia vita: la prima cosa che voglio fare ora che sono per strada è ringraziare Dio per avermi dato la forza di resistere". La decisione del Tribunale costituzionale non costituisce un giudizio di innocenza in merito alle accuse di aver accettato denaro dal colosso brasiliano delle costruzioni Odebrecht. E la Fujimori potrebbe ancora tornare in una cella.