Salvati 143 migranti, disperse due donne

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno tratto in salvo a Lampedusa 143 migranti. Il naufragio con il mare in tempesta è avvenuto a circa un miglio dalla costa, tra la spiaggia dell'isola dei conigli e Cala Galera. Da terra stanno operando anche carabinieri e uomini della Guardia di Finanza. Le persone recuperate sono state sbarcate in porto. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, non sono stati avvistati corpi privi di vita. Ma due uomini tratti in salvo, un libico e un eritreo, dicono - disperati - che le loro mogli sono disperse.