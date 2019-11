Gentiloni, offerta Sardine è impopulista

(ANSA) - FIRENZE, 23 NOV - L'iniziativa delle sardine "mi è piaciuta moltissimo, anche per come i promotori l'hanno presentata e si sono presentati. L'anno scorso ho scritto il libro 'L'offerta impopulista', ecco mi sembra che la loro sia stata per ora un'offerta impopulista. Se andate a veder le prime motivazioni della loro iniziativa erano contro la degenerazione della politica, contro il populismo, non era il solito presidio guerresco contro Salvini. Abbiamo visto una cosa diversa, un appello a una politica responsabile e un grido di allarme contro il populismo irresponsabile". Lo ha detto l'ex premier e commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze.

"Spero che le sardine si conservino tali - ha aggiunto -, almeno così le sardine si conservano. E di solito si conservano a lungo".