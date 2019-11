A.Mittal: Conte, tratto se azienda resta

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - L'incontro di domani con Arcelor Mittal "potrebbe non essere risolutivo" secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che porterà "una posizione molto chiara". Conte ha definito "inaccettabile" l'iniziativa giudiziaria di Arcelor, ma ha detto di essere "cento volte disponibile a sedersi a un tavolo" in presenza di assicurazioni sul fatto che l'attività non sarà dismessa.