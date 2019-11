Lvmh alza offerta per Tiffany

(ANSA) - NEW YORK, 20 NOV - LVMH ha rivisto al rialzo a 130 dollari per azione la sua offerta per l'acquisto Tiffany, e le due aziende avrebbero ora avviato trattative. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. E i titoli Tiffany volano in Borsa, arrrivanfo a guadagnare fino al 3,7%.