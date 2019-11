Felice Maniero resta in carcere

(ANSA) - BRESCIA, 18 NOV - Felice Maniero resta in cella. Il tribunale del Riesame di Brescia ha rigettato infatti la richiesta di annullamento dell'ordinanza che ad ottobre aveva portato in carcere l'ex boss del Brenta, accusato di maltrattamenti in famiglia sulla compagna e che da maggio aveva ottenuto il trasferimento di una comunità protetta. Per il Riesame, Maniero "è ancora a rischio recidiva".