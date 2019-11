Maltempo: nel Grossetano 153 mm pioggia

(ANSA) - GROSSETO, 17 NOV - Il maltempo che sta interessando la Toscana - dove è allerta arancione su gran parte del territorio - ha colpito soprattutto il Grossetano a sud del capoluogo maremmano, tra Orbetello, Manciano e Magliano. Il fiume Albegna in piena ha superato il secondo livello di guardia e in alcuni punti della campagna ha tracimato senza però raggiungere alcuna abitazione. Nella zona di Polverosa è stato segnalato vento forte che ha scoperchiato alcuni tetti. In totale a Manciano sono stati registrati dalle 14 di ieri 153 millimetri di pioggia, di cui 120 dalle 20 di ieri. Inoltre, già venerdì erano caduti 100 millimetri di pioggia in sei ore. Nel territorio di Manciano alcune famiglie, fa sapere il Comune, sono state confinate ai piani alti delle proprie abitazioni. Chiuse diverse strade per allagamenti e il ponte sull'Albegna tra Marsiliana e S.Andrea. Due persone bloccate con l'auto a causa della strada invasa dall'acqua, sono state soccorse ieri sera dai vigili del fuoco in località Ghiacciobosco a Capalbio.