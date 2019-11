Malore Matsumoto,è in prognosi riservata

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Leiji Matsumoto é in prognosi riservata all'ospedale Molinette di Torino, dove si trovava per i 40 anni di Capitan Harlock, il suo più celebre personaggio. Il disegnatore giapponese, 82 anni, che si è sentito male ieri sera, è stato intubato e si trova nella Rianimazione diretta dal dottor Roberto Balagna.

Matsumoto si era sentito male ieri pomeriggio e, per questo motivo, aveva annullato la serata al Cinema Massimo.

Riaccompagnato in albergo, nel centro cittadino, un'ambulanza del 118 lo ha trasportato alle Molinette, dove è stato sottoposto ai primi accertamenti, tra cui una Tac. Per approfondire le cause del malore ci vorranno almeno altre 24 ore. Tutti gli eventi del tour italiano di Leiji Matsumoto, non solo quelli di Torino ma anche di Bologna e Reggio Emilia, sono annullati. "Ci scusiamo con tutti gli appassionati anche nome del maestro ed auguriamo a lui pronta guarigione", dicono gli organizzatori dell'associazione che porta il suo nome.