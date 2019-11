Venezia: Casellati, ultimare il Mose

(ANSA) - PADOVA, 15 NOV - "Per me vedere Venezia così è un grande dolore". Lo ha detto il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, oggi a Padova a margine di un convegno. "Abbiamo investito moltissimo nel Mose - ha aggiunto Casellati - penso che bisognerebbe ultimarlo per evitare che succeda il disastro che ha investito la vita delle persone e l'economia del Paese".