Spagna: Pp tende la mano a Sanchez

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il Partito Popular di Pablo Casado tende la mano ai socialisti ad una condizione. "Se il Psoe romperà con Podemos e non verrà fuori nessun'alleanza allora ne potremo discutere", ha rivelato un dirigenti dei popolari al quotidiano El Mundo. "Se i socialisti mettessero sul tavolo quest'opzione la prenderemmo in considerazione, ma ancora non ci siamo", ha aggiunto un altro. Intanto continuano i tentativi di formare un governo del premier incaricato al quale non basta il pre-accordo firmato due giorni con Podemos. Ieri Sanchez ha chiesto il sostegno degli indipendentisti catalani dell'Erc che per il momento si rifiutano accusandolo di "non aver mostrato alcun segno di voler abbandonare la via repressiva" sulla questione della Catalogna".