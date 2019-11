Reddito: ok 1mln domande ma stop 44mila

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Sono oltre un milione (1.021.761) le domande accolte per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, di cui 43.917 decadute. Lo indica l'Inps nei dati aggiornati al mese di ottobre del relativo Osservatorio statistico. Inoltre, 130.409 in lavorazione e 427.572 respinte o cancellate. In totale, 1.579.742 le domande presentate. Nel complesso, al netto dunque delle domande decadute (ogni domanda corrisponde ad un nucleo), sono 977.844 i nuclei familiari che percepiscono il Reddito (857.141) o la Pensione di cittadinanza (120.703). Le persone coinvolte oltre 2,36 milioni (2.367.775), di cui 2.230.457 dal Reddito. In testa alla classifica regionale si conferma la Campania con 195.280 domande accolte, di cui 7.299 decadute; seguita dalla Sicilia con 176.871 richieste con semaforo verde, di cui 7.138 che hanno invece perso il diritto.

L'importo medio mensile del Reddito è di 519,12 euro, di 216,38 euro della Pensione di cittadinanza (riconosciuta agli over67).

Guardando ad entrambe, la media mensile è di 481,12 euro.