Organizzatori 'sardine', suonata sveglia

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - "Quindicimila è un numero realistico" delle 'sardine' umane che ieri sera hanno gremito Piazza Maggiore a Bologna in risposta alla kermesse della Lega per la candidatura di Lucia Borgonzoni alle regionali in Emilia-Romagna. Lo dice all'ANSA Mattia Santori, uno dei quattro ragazzi che ha lanciato il flashmob su Facebook. "Siamo sommersi di reazioni - afferma - volevamo suonare una sveglia collettiva e la sveglia è suonata. Ora dal basso c'è già una risposta libera, il nostro risultato più bello".