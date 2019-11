Rossi omaggia Lorenzo 'tra i più grandi'

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "È uno dei più grandi piloti dell'era moderna, con lui perdiamo una parte importante del nostro sport, è un grande campione. Mi ha sempre colpito tantissime volte per la velocità e la concentrazione". Valentino Rossi saluta così Jorge Lorenzo, uno dei suoi storici rivali, nel giorno dell'annuncio del ritiro del pilota spagnolo. Rossi ricorda gli anni insieme in Yamaha, dove non sono mancate le scintille nelle grandi battaglie in pista. "È sempre stato fortissimo. Siamo stati compagni di squadra per anni, personalmente penso sia stato un grandissimo rivale per me, uno dei più forti. Insieme abbiamo corso alcune delle gare più belle della mia carriera", aggiunge il 'Dottore' in conferenza stampa alla vigilia delle prove libere del Gp di Valencia.