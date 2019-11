Pd, siamo distanti, ma dialoghiamo

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Il nodo della prescrizione tiene aperto il confronto nella maggioranza sul tema della riforma della giustizia. E' quanto emerge al termine di un vertice di quasi due ore a Palazzo Chigi, che si è concluso con una fumata nera e un nuovo appuntamento per martedì prossimo. Al tavolo con il premier Giuseppe Conte e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s) c'erano per il Pd il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis e i deputati Michele Bordo e Alfredo Bazoli, per Leu l'ex presidente del Senato Pietro Grasso e per Italia viva Maria Elena Boschi, Lucia Annibali e Giuseppe Cucca. "Le posizioni sono ancora distanti - ammette Giorgis - ma cerchiamo di ricomporle coniugando rapidità dei processi e la previsione di meccanismi che assicurino che un processo non duri all'infinito". "È confermato - aggiunge quindi - che ci sono posizioni differenti" sul tema della prescrizione, ma "stiamo facendo uno sforzo con il ministro sul tema delle garanzie" processuali.