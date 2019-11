Guccini, le mie Note di viaggio oltre L'avvelenata

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Esce venerdì 15 novembre il primo capitolo di 'Note di viaggio', il progetto discografico dedicato alle canzoni di Francesco Guccini, arrangiate da Mauro Pagani e che avrà un seguito nel 2020.

Ad interpretare dodici brani del repertorio del cantautore, si sono prestati Giuliano Sangiorgi, Malika Ayane, Ligabue, Elisa, Samuele Bersani, Luca Carboni, Manuel Agnelli e altri nomi della canzone italiana. In scaletta, anche l'inedito 'Natale a Pavana' cantato dallo stesso Guccini.

"Non ho nessuna intenzione di rimettermi a cantare - ha detto il cantautore - Faccio lo scrittore come sognavo da piccolo.

Oggi è bello sentire altri che interpretano le mie canzoni.

Oltre a 'L'avvelenata' ho scritto tanto altro". (ANSA).