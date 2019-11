Firenze lancia Testo, nuovo salone dedicato ai libri

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - Ci sarà un nuovo salone dedicato ai libri in Italia e la sua sede sarà Firenze. La manifestazione ha già un titolo, 'Testo', e viene ideata da Pitti Immagine che ne ha parlato, a Milano, durante la conferenza di presentazione dei saloni invernali della moda del 2020.

'Testo' sarà realizzato nel marzo 2020 e analizzerà il 'tema libro' in tutte le sue forme con un approccio innovativo, prendendo in esame tutte le varie fasi che portano alla creazione di un testo, dalla produzione alle librerie, fino a che non arriva davanti agli occhi del lettore. Tutti i dettagli saranno svelati lunedì 18 novembre in un'iniziativa appositamente dedicata. (ANSA).