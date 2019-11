Inter e Milan a Comune,chiarite delibera

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Inter e Milan oggi hanno inviato - apprende l'ANSA - una lettera all'Amministrazione Comunale di Milano nella quale i due club chiedono chiarimenti in merito ad alcuni dei punti della delibera della Giunta sullo stadio, "potenzialmente critici per la sostenibilità finanziaria del progetto e per il rispetto dei tempi e delle procedure di approvazione". Nel dettaglio, con riferimento alla delibera che prevede il "mantenimento e la rifunzionalizzazione dell'attuale impianto di S.Siro", si chiede che l'Amministrazione proceda quanto prima con la richiesta al Ministero competente della verifica relativa all'interesse culturale dell'impianto in quanto nessuna proposta potrà essere formulata senza conoscere le decisioni inerenti a un eventuale vincolo del bene. Inter e Milan, chiedono inoltre di indicare quali funzioni sportive si ritiene debbano essere inserite nel progetto di eventuale rifunzionalizzazione dell'attuale stadio e i criteri per valutare la sostenibilità economico finanziaria del progetto.