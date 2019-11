Nannini, amore sì ma non sdolcinato

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - C'e' anche un messaggio rivolto al tempo che passa e in particolare per le donne, nell'ultimo album di Gianna Nannini 'La differenza'. "Dicono 'tu dopo i 30 anni non puoi più fare rock perché le donne invecchiano, invece ho dimostrato che sono molto viva soprattutto dopo i 50".

Cappello in testa, jeans, stivaletti, blusa, Gianna Nannini, 63 anni, sempre diretta ma piena di entusiasmo ha presentato a Milano il suo ultimo album fatto ascoltare in anteprima ai giornalisti con un vinile su un giradischi. Questa è la prima caratteristica che fa la differenza del suo ultimo lavoro, come ha spiegato la stessa artista, in un periodo in cui tutto è affidato al digitale. ''Ho voluto un live in studio, un disco registrato in presa diretta ma con le tecniche di oggi - ha raccontato - senza campionatura e senza overdubus, il metodo in cui si registra uno strumento alla volta".

Per raggiungere questo è andata a Nashville nel Blackbird Studio di John Mc Bride, e nel Tennessee ha trovato il suono che voleva, ''il suono rock nuovo, mio e con la mia identità''. Così è nato l'album, a due anni dall'ultimo, prodotto dalla Sony, in uscita venerdì 15 novembre. Musica registrata in America, riscoprendo che nelle sue radici ''c'e' sempre stato un sangue bianco-nero'', i testi invece sono stati interamente composti in uno studio Londra. (ANSA).