Di Maio, Berlusconi? Sono senza parole

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Questo Paese non chiuderà mai i conti con il passato, se una persona che ha fatto per tre volte il Presidente del Consiglio si avvale della facoltà di non rispondere in un processo per mafia. Sono veramente senza parole". Lo scrive in un tweet il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio.