Chiuso tratto A11, 16 caprioli catturati

(ANSA) - PISTOIA, 10 NOV - E' di 16 caprioli catturati il bilancio dell'intervento di 'bonifica' di animali selvatici, in particolare ungulati, che ha comportato la chiusura di un tratto di circa 25 km sull'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, tra Prato Ovest e Montecatini Terme (Pistoia). Gli animali sono stati catturati nell'area a fianco del casello autostradale di Pistoia e saranno liberati sulle colline pistoiesi. L'operazione è durata circa un'ora e 20 minuti, l'autostrada A11 è rimasta chiusa dalle 6 fino a poco dopo le 9, in largo anticipo rispetto al previsto perché la riapertura del tratto autostradale era inizialmente fissata per le 12. Gli animali sono stati catturati con delle reti, quindi sono stati bendati e collocati in appositi contenitori chiusi. Le operazioni si sono svolte alla presenza di personale dell'Asl e di veterinari. Ai caprioli catturati sono stati apposti dei bollini identificativi, poi sono stati caricati su due camion e trasportati nell'area protetta dell'Acquerino, nel Pistoiese, per essere liberati.