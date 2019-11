A.Mittal:Conte, far rispettare impegni

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Sono fiducioso: la linea del governo è che gli accordi contrattuali vanno rispettati e in questo caso riteniamo non ci siano giustificazioni per sottrarsi. Ci confronteremo e il governo è disponibile a fare tutto il possibile per fare in modo che da parte della controparte ci sia il rispetto degli impegni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della sua visita al Dipartimento nazionale della Protezione Civile a Roma in merito all'incontro a Palazzo Chigi con i vertici di Arcelor Mittal.