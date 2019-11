Halloween: Usa, bimba colpita da sparo

(ANSA) - WASHINGTON, 31 OTT - Nella serata di Halloween una bambina di 7 anni stava facendo insieme alla sua famiglia il giro del vicinato per il tradizionale 'dolcetto o scherzetto' quando all'improvviso e' stata raggiunta da un proiettile all'altezza della nuca. E' accaduto a Chicago nell'ennesimo episodio di violenza legato alle armi da fuoco, una vera e propria piaga della citta'. La bimba, che era travestita da ape, e' ora ricoverata in ospedale e versa in gravi condizioni. Sarebbe la vittima involontaria di una sparatoria, trovatasi nel mezzo di un gruppo di persone all'interno del quale improvvisamente qualcuno ha aperto il fuoco.