Papa, elite guardino oltre le 'cosette'

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 OTT - Il Papa nel suo discorso ha parlato delle "elite cattoliche" che nel documento finale del Sinodo sull'Amazzonia andranno a cercare "le cosette e si dimenticheranno del grande. Mi sono ricordato di una frase" in cui si dice che c'è gente che "siccome non ama nessuno crede di amare Dio", "perdono il contatto con le sfide che affronta l'uomo di oggi e si illudono di stare con Dio".

"L'esortazione post-sinodale non è obbligatoria" ma "una parola del Papa su quello che ha vissuto nel Sinodo la vorrei dare entro la fine dell'anno, dipende dal tempo che ho per pensarci". Lo ha detto ancora il Papa parlando di "quattro dimensioni" contenute nel documento sull'Amazzonia, "ecologica, sociale, pastorale, culturale". Papa Francesco ha anche annunciato che nascerà una speciale sezione che si occuperà di Amazzonia all'interno del Dicastero per lo sviluppo umano integrale guidato dal cardinale africano Peter Turkson.