Sanremo: in gara anche canzoni 'serata' cover

Le canzoni della 'serata cover' che entrano per la prima volta in gara al Festival di Sanremo e giurie diverse ogni sera, sia per i Campioni che per le Nuove Proposte. Sono alcune delle novità, anche di "contenuto", che il direttore artistico Amadeus, d'accordo con Rai1, ha portato nel Regolamento di Sanremo 2020 con la cui pubblicazione inizia, ora, il lungo percorso di avvicinamento alla rassegna, in onda su Rai1 dal 4 all'8 febbraio, che il prossimo anno celebra i suoi settanta anni di vita. Ma non solo, il parterre dei 20 Campioni in gara sarà svelato nel corso della puntata de "I soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia" il 6 gennaio.