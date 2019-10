Polizia: circolare, cautela sui social

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - I poliziotti devono usare "massimo equilibrio, cautela e attenzione" nella partecipazione a forum sul web, non rivelare informazioni sulle attività di servizio e tenere anche on line un "comportamento sempre improntato al massimo rispetto dei principi costituzionali, delle libertà fondamentali, della dignità della persona e di non discriminazione". Lo scrive il capo della Polizia, Franco Gabrielli, in una circolare sull'utilizzo dei "social network e applicazioni di messaggistica" da parte degli operatori della Polizia di Stato.