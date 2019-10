Cina vieta export t-shirt nere Hong Kong

(ANSA) - PECHINO, 21 OTT - La Cina ha vietato l'export verso Hong Kong di capi d'abbigliamento e di tessuti di colore nero, allo scopo di colpire l'uniforme dei manifestanti anti-governativi e pro-democrazia che da oltre 4 mesi stanno scuotendo l'ex colonia britannica. Il South China Morning Post ha riportato che le consegne dal vicino Guangdong alla città sono sottoposte "a rigide indagini". Le compagnie di spedizione hanno avvisato la clientela che i funzionari cinesi delle dogane hanno disposizioni per fermare il transito di tessuti neri e di altri oggetti: i dimostranti hanno scelto come uniforme maglietta nera, jeans, scarpe da ginnastica e spesso maschera nera.Secondo una comunicazione di PHXBUY, spedizioniere del Guangdong, le dogane cinese hanno disposto lo stop al transito di: "elmetti gialli da cantiere, ombrelli gialli, bandiere, aste portabandiera, striscioni, guanti, maschere, T-shirt nere, barre di metallo, tubi fluorescenti e mazze ferrate. Non possiamo prendere consegne dei tali prodotti. Grazie per il sostegno".