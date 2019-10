Canada: votano Trudeau e Scheer

(ANSA) - WASHINGTON, 21 OTT - Il premier liberale uscente Justin Trudeau e il leader del partito conservatore Andrew Scheer, i due frontrunner delle elezioni canadesi di oggi, saranno a quasi 3000 km di distanza l'uno dall'altro a votare e ad attendere i risultati.

Trudeau è nel suo collegio di Papineu a Montreal, nella provincia orientale francofona del Quebec, terreno di battaglia cruciale per l'esito della consultazione.

Scheer invece è nel suo collegio di Regina-Qu'Appelle, Saskatchewan, nel Canada centrale. Jagmett Singh, leader del New Democratic Party (Ndp), terzo partito secondo i sondaggi, trascorrerà la giornata nel collegio di Burnaby South, in British Columbia.