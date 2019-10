Bolivia: 'scrutinio sarà trasparente'

(ANSA) - LA PAZ, 21 OTT - Il governo della Bolivia ha assicurato oggi di voler garantire la "piena trasparenza" dello scrutinio ufficiale delle elezioni svoltesi ieri, che potrà essere controllato anche dai rappresentanti di quei Paesi (Brasile, Argentina, Usa e Unione europea) che ne hanno fatto richiesta.

In conferenza stampa, il ministro della Comunicazione Manuel Canelas e quello degli Esteri, Diego Pary, hanno chiarito che "una cosa è il sistema di Trasmissione dei risultati elettorali preìliminari (Trep), altra lo spoglio ufficiale delle schede".

"Si prevede un risultato di misura che deciderà se vi è una vittoria al primo turno o un ballottaggio - ha aggiunto Canelas - per cui è importante attendere lo scrutinio fisico delle schede".

Da parte sua Pary ha reso noto che si riunirà con gli osservatori dell'Osa e della Ue per trattare la questione.