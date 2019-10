Le frasi del Papa sull'assistente vocale

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - I pensieri, le omelie, le udienze e i discorsi di Papa Francesco, tratti dai libri di edizioni Piemme, dal 18 ottobre saranno su Amazon Alexa. Attraverso la skill 'I libri di Papa Francesco', la prima sviluppata dall'Area Libri del gruppo Mondadori - saranno fruibili anche attraverso i dispositivi Amazon Echo. Attingendo da una raccolta di 250 frasi registrate in studio, selezionate accuratamente da 16 libri pubblicati da Piemme, il software sarà in grado di dialogare con l'utente, permettendogli di riflettere, attraverso le parole del Pontefice, sui grandi temi della vita e della fede, come ad esempio l'amore, la famiglia, il perdono, la pace e la misericordia.

Alexa è l'assistente virtuale di Amazon integrato nei dispositivi smart speaker Echo, capace di comprendere la voce umana e interagire con le persone attraverso un dialogo naturale e intuitivo. È possibile personalizzare Alexa con funzionalità che si possono abilitare attraverso l'app Amazon Alexa o attraverso il comando vocale diretto.