Due donne prime top ten singoli e album

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Sono tre new entry a conquistare il podio della classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana e due le giovani donne al comando delle hit degli album e dei singoli. Prima nella top ten degli album è la 25enne Giordana Angi con "Voglio essere tua", nuova raccolta della cantautrice italo-francese sul tema per nulla scontato dell'amore. Dieci i brani che spaziano dal pop al rock contenuti nell'album prodotto da Carlo Avarello e pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italia). La Angi, 25 anni, ha collaborato con artisti del calibro di Tiziano Ferro e Nina Zilli. In cantiere anche un brano per Laura Pausini. Prima nella hit dei singoli è Dance Monkey della cantante australiana Tones and I, uscito a maggio e certificato due volte platino in Australia. Al secondo posto per gli album troviamo Tradizione e Tradimento di Niccolò Fabi, nove tracce prodotte artisticamente assieme a Roberto Angelini e Pier Cortese. Segue Geolier, astro nascente del rap napoletano con l'album d'esordio Emanuele.