Manovra: Marattin (Iv), no a sugar tax

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "La cosiddetta sugar tax è una tassa sulle bibite gassate, non sulle merendine". Così Luigi Marattin, capogruppo di Iv in commissione Bilancio della Camera. "E il gettito - continua - non è finalizzato, ma va a copertura della manovra. Italia Viva in fase parlamentare proverà eliminare tasse come la 'sugar', perché questo balzello non è una buona idea. Al ministro Fioramonti gli auguri di buon lavoro per la sua attività, che speriamo, prima o poi, smetta di includere il parlare di argomenti su cui non sembra avere piena familiarità".