Fioramonti, risorse sugar tax per scuola

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Fermi tutti. Allora non era un'idea così campata in aria, no? Non mi aspetto di essere ringraziato dal governo per aver portato questa idea nel Paese, ma mi aspetto che i proventi vadano tutti a scuola, università e ricerca come nell'idea iniziale. Sarebbe il minimo sindacale".

Lo scrive su Twitter il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, commentando l'annuncio del ministro Roberto Gualtieri di una "sugar tax" in manovra.